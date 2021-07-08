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Два человека подорвались на мине в Физули

Два человека подорвались на мине в Физули

Двое жителей Физулинского района незаконно проникли на территорию села Ашагы Абдурахманлы, где подорвались на противопехотной мине. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Азербайджана.

Уточняется, что нарушителя попали на закрытую территорию в обход контрольных постов.

Сейчас сотрудники полиции, военнослужащие Внутренних войск и специалисты Агентства Азербайджана по разминированию делают все для транспортировки пострадавших на безопасную территорию.

В связи со случившемся, правоохранители предупредили, что незаконное проникновение на освобожденные территории может привести к трагическим последствиям.

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Вестник Кавказа

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