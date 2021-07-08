Желтые маршрутки покинут Тбилиси

Парк желтых маршруток в Тбилиси будет полностью заменен новыми микроавтобусами, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства, отметив, что это произойдет до конца этого года.

В этой связи градоначальник отметил, что по городу уже курсируют 300 новых синих микроавтобусов, которые были куплены на деньги администрации и отданы в распоряжение компании "Тбилисский микроавтобус". "Всего с конца года жителей столицы будет обслуживать 1 000 микроавтобусов", – приводит слова Каладзе Sputnik Грузия.

Уточняется, что уже в будущем году автопарк маршруток будет полностью обновлен.