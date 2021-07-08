Путин рассказал детям о любви к Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин рассказал, как он полюбил Кабардино-Балкарскую республику. Своими воспоминаниями он поделился на онлайн-встрече с финалистами конкурса "Большая перемена", разговария с девочкой из Нальчика.

По его словам, в КБР очень красиво. Глава государства уточнил, что посещал республику много раз, в частности, катался на лыжах в "прекрасных чудных горах".

Путин вспомнил, что во время первого визита, когда он "забрался на гору", посмотрел на яркое солнце и голубое небо, то пожалел, что "раньше никогда такого не видел".

"И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней", - приводит слова президента РИА Новости.