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Песков: "Спутник V" эффективен против новых штаммов

Песков: &quot;Спутник V&quot; эффективен против новых штаммов

Российские препараты от COVID-19, в частности, "Спутник V", достаточно эффективны по отношению к новым штаммам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что препарат от коронавируса "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.

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Вестник Кавказа

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