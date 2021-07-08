Кремль отверг дискриминацию из-за различий в сертификатах вакцинации  

Россия выступает за диалог с другими странами по признанию вакцин от короанвирусной инфекции нового типа и сертификатов о прививках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, официальная Москва считает неприемлемой какую-либо "ковидную дискриминацию". "Это то, что будет неприемлемо "для любого демократического общества", подчеркнул он.

Далее Песков отметил, что считает хорошим сигналом слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении сообщества в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации, однако отметил, что в настояще время не может ответить на вопрос, будет ли Россия признавать иностранные вакцины от ковида только в том случае, если будут признаны и ее препараты.

Он пояснил, что признание препаратов в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. "Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране", - сказал представитель Кремля.