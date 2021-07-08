Тело купавшегося в трехметровых волнах россиянина найдено у Гагры

Тело российского туриста, утонувшего при купании во время шторма, найдено спасателями у морского побережья Гагры накануне. Такое сообщение опубликовано на странице МЧС Абхазии в Facebook.

Житель Саратова погиб четвертого июля. Тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Ранее пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия рассказал "Интерфаксу", что мужчина плавал и нырял, не обращая внимания на трехметровые волны, и утонул фактически на глазах у очевидцев, которые не смогли помочь ему из-за шторма.