Ковидный госпиталь на базе спорткомплекса снова заработал в Самарканде

В Самарканде опять открылсся распределительный центр для пациентов с Covid-19, об этом сообщил местный телеканал STV.

"В связи с ростом количества больных мы были вынуждены открыть центр. Здесь есть все необходимое для лечения пациентов, поступающих из городов и районов области, работают около 100 специалистов", - пояснил начальник самаркандского городского объединения Ахмаджон Бободжонов.

Клиника необходима для централизованного лечения ковидных пациентов, она действует на базе городского спорткомплекса и рассчитана на тысячу мест.

Изначально центр был открыт в августе 2020 года, но потом его деятельность была временно приостановлена из-за улучшения эпидситуации.