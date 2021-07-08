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Песков прокомментировал западную политику по сдерживанию России

Песков прокомментировал западную политику по сдерживанию России

Линия на сдерживание России является константой в политике Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в США, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике. Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши, мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад может спровоцировать протесты перед парламентскими выборами в России.

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