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Юг Грузии продолжает трясти

Юг Грузии продолжает трясти

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у села Самеба в регионе Квемо Картли в 14:03 по местному времени, проинформировали в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Уточняется, что это уже второе землетрясение за сегодняшний и пятое за два последних дня. Эпицентр располагался на глубине девяти километров.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой около 3 на этой территории были зафиксированы 1, 6 и 7 июля,  а также 15, 18 и 25 июня, напоминает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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