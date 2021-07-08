Два человека едва не стали жертвами нетрезвого лихача на Ставрополье

Два человека пострадали в результате автоаварии в Изобильном.

В УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что на перекрестке улиц Доватора и Электронной LADA Priora выезжала со второстепенной дороги. Водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество автомобилям на главной.

В результате произошло столкновение "Лады" сначала с "Газелью", а затем с автомобилем "УАЗ Патриот".

С травмами были госпитализированы двое пассажиров Приоры. Водитель машины отказался от прохождения медицинского освидетельствования.Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а отношении нарушителя составлен административный материал.