В Кремле рассказали о контактах с Баку по послевоенному урегулированию

Контакты с Азербайджаном в рамках реализации трехсторонних договоренностей осуществляются постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна", - приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что "в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с азербайджанской стороной, и с армянской стороной".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, между Россией и Азербайджаном налажены продуктивные и плодотворные связи сотрудничества по постконфликтным процессам на Южном Кавказе. "Российская миротворческая миссия выполняет все свои функции, российско-турецкий мониторинговый центр добавляет очень важный дополнительный элемент контроля над ситуацией. С помощью российской стороны произошел обмен задержанных террористов на карты, что позволяет нам ускорить процесс разминирования освобожденных районов. Также мы вместе доставляем гуманитарную помощь в регион, пострадавший от конфликта", - сообщил он.

Российско-азербайджанские контакты по послевоенным задачам делятся на три направления. "Первое направление – это группа вопросов, связанных с выполнением Заявления от 9 ноября. Второе направление – проистекающая из него отдельная группа вопросов, связанных с транспортом, обозначенных в Заявлении от 11 января. К сожалению, по этому направлению идет пробуксовка из-за армянской стороны, не желающей выполнять 9-й пункт ноябрьского Заявления о создании транспортного коридора, при том что она обязалась обеспечить провоз грузов и людей из Зангилана в Нахчыван", - указал Фарид Шафиев.

"Наконец, третье направление наших контактов с Россией – это группа вопросов о делимитации и демаркации границы Азербайджана с Арменией. Здесь, очевидно, Россия будет тоже играть ключевую роль. На этом направлении предстоит определить не только точную границу освобожденных районов Азербайджана, но и, к примеру, в Газахском районе, где семь азербайджанских сел все еще остаются под армянской оккупацией. Подчеркну, что по всем трем направлениям у Баку с Москвой идет достаточно тесное и конструктивное сотрудничество", - обратил внимание руководитель бакинского Центра анализа международных отношений.