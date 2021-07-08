Минздрав пообещал продлить карантин по коронавирусу в Армении

Власти Армении намерены продлить карантин по коронавирусу, рассказала пресс-секретарь Минздрава страны Рипсиме Карапетян.

"Мы планируем представить предложение о продлении карантина. О сроках сообщим дополнительно", - приводит ее слова Sputnik Армения.

Напомним, с 16 марта по 11 сентября прошлого года в республике действовал режим ЧП, после чего власти ввели карантин, срок которого истекает 11 июля.

Напомним, с 1 июля привитые граждане Армении могут не носить маски в закрытых помещениях.