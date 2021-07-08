Восемь человек пострадали в столкновении двух машин на Ставрополье (ВИДЕО)

Авария со множеством пострадавших произошла сегодня на въезде в город Изобильный, об этом сообщается на странице УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю в Instagram.

По предварительным данным, сегодня на 30-м километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" водитель "ВАЗ-2105" выбрал небезопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, а также не сумел соблюсти безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля. Пытаясь избежать аварии, он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Hyundai.

"В больницу доставлены водитель и двое взрослых пассажиров отечественного автомобиля, а также водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе трое несовершеннолетних детей - 16, 5 и 4 года. Младшие дети перевозились в автомобиле без автокресел, что усугубило получение малышами травм", - пояснили в управлении.

Выснилось, что возможный виновник аварии, 19-летний водитель "пятерки", - житель Кубани, права он получил менее года назад, но за этот короткий срок уже около 10 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения.