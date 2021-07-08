В Москве простились с Владимиром Меньшовым

В Московском Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась панихида по народному артисту РСФСР Владимира Меньшова.

Российского актера и режиссера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников его творчества. В последний путь артиста проводили его вдова Вера Алентова, которая накануне была выписана домой из больницы после коронавируса, а также дочь Юлия Меньшова.

Проститься с народным артистом также пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Меньшова рядом с Василием Лановым на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.