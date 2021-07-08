ЕС и ВОЗ передали Грузии инвентарь для массовой вакцинации

Специальный инвентарь для проведения массовой вакцинации населения был предоставлен грузинской стороне Всемирной организацией здравоохранения и Евросоюзом.

По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габунии, применение нового инвентаря начнется в ближайшее время.

"Это 70 ноутбуков для центров массовой вакцинации, 200 холодных ящиков для переноски вакцин и медицинские холодильники. Все это страна получит в ближайшее время. Также в рамках проекта предусмотрен автомобиль", – сказала она в ходе пресс-конференции в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья.

В этой связи представитель Минздравва Грузии поблагодарила центральный офис ВОЗ и делегацию ЕС в Грузии за техническую помощь и поддержку, передает Sputnik Грузия.