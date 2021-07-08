В Грузии сообщили о быстром восстановлении авиарейсов

Динамика восстановления авиасообщения в Грузии возвращается к доковидным показателям, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации.

По данным на июль 2021 года, на грузинском авиационном рынке уже оперирует 38 компаний, которые совершают вылеты в 27 стран.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, восстановлено 74% рейсов (375-395 частот в неделю) и 72% - направлений.

В Агентстве выделили Батумский международный аэропорт, который обслуживает на 21% рейсов больше (110-115 частот в неделю), чем в июле 2019 года.