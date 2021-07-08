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Мэр Лобни Евгений Смышляев принял решение покинуть свой пост - источник

Мэр Лобни Евгений Смышляев принял решение покинуть свой пост - источник

Ставший фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев слагает полномочия по собственному желанию, - сообщил источник в главном управлении по информационной политике Московской области.

"В Совете депутатов городского округа Лобня Московской области зарегистрировано поданное главой городского округа Смышляевым Е. В. заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - цитирует собеседника РИА Новости.

Напомним, Смышляев был задержан 2 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба в размере 5 млн рублей, однако Лобненский городской суд Московской области отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста.

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Вестник Кавказа

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