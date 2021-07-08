Для въезда в Россию с 10 июля казахстанцам потребуется ПЦР-тест

Уже с субботы, 10 июля, Россия вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста при пересечении границы России гражданами Казахстана, - сообщила пресс-служба посольства Российской Федерации в Казахстане.

"Согласно изменению в постановлении главного санврача РФ, граждане государств-членов Евразийского экономического союза с 10 июля при пересечении государственной границы России должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия) с использованием мобильного приложения "Путешествую без Covid-19", - говорится в сообщении, передает Informburo.kz.

Получить ПЦР-тест несложно - в ведомстве описали алгоритм, по которому казахстанцы могут использовать приложение: для этого его нужно найти и скачать, после чего выбрать ближайшую лабораторию из списка, предложенного приложением, а после сдачи ПЦР-теста результат загрузить в раздел "Тесты" с помощью сканирования QR-кода (его выдаёт лаборатория).

Теперь при пересечении казахстанско-российской границы визитеру достаточно будет предъявить загруженный QR-код сотрудникам пограничной службы России.

Напомним, приложение "Путешествую без Covid-19" стало доступным для казахстанцев с 7 июня.