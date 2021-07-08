Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ

Экс-капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос перешел во французский "Пари Сен-Жермен", контракт заключен до 30 июля 2023 года, сообщает пресс-служба парижан.

Рамос отметил, что день подписания контракта с ПСЖ не забудет никогда. Присоединение к "этому очень амбициозному проекту" и "команде великих игроков" он назвал новым вызовом. Защитник выразил желание помочь команде добиться новых успехов.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, в свою очередь, назвал Серхио Рамоса одним из величайших игроков в истории футбола.

Напомним, что Рамос вместе с "Реалом" четыре раза побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, а также пять раз в национальном первенстве. В составе сборной защитник становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008 и 2012).