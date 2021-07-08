Зоопарки и парковые детские площадки открыли в Москве

Власти Москвы отменили ограничения на посещения ряда объектов, расположенных на открытом воздухе. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается в его личном блоге.

Согласно документу, отменяется "приостановление посещения зоопарков", кроме закрытых помещений, расположенных на их территории.

Снимается также запрет на "использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица".

Собянин пояснил, что опасность заразиться на открытом воздухе гораздо меньше, нежели в помещениях. Однако, подчеркнул мэр, по-прежнему необходимо проводить регулярную дезинфекцию и выполнять прочие санитарные меры.