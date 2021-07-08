В Чечне продолжаются работы по разминированию сельхозугодий

Саперы Южного военного округа (ЮВО) освободили 154 га сельхозугодий от взрывоопасных предметов на территории Чечни, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО, уточняется, что таким образом был выполнен полугодовой план.

Работы по разминированию шли с апреля. "Работы по разминированию сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском районе и на территории Ачхой-Мартановского лесничества проводились с 1 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было ликвидировано более 200 боеприпасов.

В работах были задействованы специалисты минно-розыскной службы со специально обученными минно-розыскными собаками, а также бронированные и инженерные машины различных типов и робототехнические комплексы "Уран-6".