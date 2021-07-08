В Северо-Осетинской медакадемии возродят кафедру судебной медицины

Возродить кафедру судебной медицины в Северо-Осетинской государственной медицинской академии поручил врио главы республики Сергей Меняйло, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Кафедра долгие годы располагалась на базе вуза, но в начале 2020 года ее закрыли, рассказали сотрудники бюро судебной экспертизы. Меняйло поручил возобновить работу кафедры после того, как связался с ректором Северо-Осетинской государственной медакадемии Олегом Ремизовым. В разговоре с ним Меняйло отметил, что студенты-медики должны получать практические знания именно на кафедре, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сергей Меняйло также поручил закупить на кафедру всю необходимую технику.