Собянин ответил на вопрос о введении новых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столичные власти пока не планируют вводить новые ограничения по COVID. Более того, планируется возобновление работы некоторых объектов на открытом воздухе.

По его словам, риск заразиться в объектах, находящихся на открытом воздухе гораздо меньше, чем в помещениях. "Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - написал столичный градоначальник свое личном блоге.