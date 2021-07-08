ЕС предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Брюссель предложил Москве рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов об антикоронавирусной вакцинации, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами. В Евросоюзе есть цифровые COVID-сертификаты, они введены, чтобы беспрепятственно перемещаться между странами ЕС, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат пояснил, что представители ЕС предложили российскому министерству здравоохранения рассмотреть возможность участия РФ в признании эквивалентности сертификатов, отметив, что это было бы "полезно" и могло бы помочь смягчить сложности, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники.

Эдерер напомнил, что европейские цифровые сертификаты, введенные 1 июля, содержат данные о вакцинации, перенесенных болезнях и результатах тестов на COVID-19.

Ранее сегодня госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что список вакцин, привитых которыми людей будут пускать на территорию страны, должен ограничиться теми, в чьей эффективности власти уверены, а в отношении других препаратов, в частности, российских и китайских, Париж призывает партнеров говорить "нет".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский, признание в ЕС российского сертификата о вакцинации даст россиянам некоторые удобства в контактах с Европой. "Россиянам станет проще путешествовать по Европе и в целом ездить туда, например, в целях ведения бизнеса. Я приветствую этот шаг, это было бы хорошим решением. Так и надо делать – взаимно признавать и сертификаты о вакцинации, и вакцины", - сказал он.

"У нас спрашивают, почему до сих пор в РФ не вакцинируют Pfizer, Moderna? Я, конечно, не против, это замечательные вакцины – но всякое движение должно быть взаимным. Вы признаете нас, мы признаем вас, по-английски такая ситуация называется win-win. Если в ЕС не торопятся признавать наши вакцины, мы не будем торопиться признавать их вакцины и сертификаты. Но лучше все-таки делать шаги навстречу друг другу в признании сертификатов обеими сторонами", - призвал Алексей Аграновский.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул важность взаимного признания сертификатов о вакцинации для российских туристов. "Часть европейских стран уже открыли "зеленый коридор" для туристов России, прежде всего, это Греция, Болгария, Кипр и Хорватия. Но этот список может быть расширен, и если будут приняты единые цифровые стандарты сертификата о вакцинации, то это упростит планирование поездок после снятия тех ограничений, которые действуют сейчас", - указал он.