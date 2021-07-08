Афганских беженцев разместили в безопасных местах в Таджикистане

Свыше тысячи жителей афганского Бадахшана, бежавших во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана, размещены в безопасных местах, сообщил пресс-секретарь главы области Голиб Ниятбеков.

"Более тысячи беженцев из Афганистана перешедших на территорию ГБАО, после начала боевых действий, размещены в безопасных местах, основную часть беженцев составляют женщины, дети и старики", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Ниятбекова, международные организации поблагодарили руководителя автономной области Едгору Файзову во время его встречи с членами управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане, бюро ООН по безопасности, офиса постоянного координатора ООН в Таджикистане и службы Ага Хана.

В ходе встречи было отмечено, что прием афганских беженцев является примером высокой ответственности Таджикистана перед человечеством.

"Региональные власти работают со всеми государственными структурами, партнерами по развитию и населением, чтобы обеспечить беженцев в максимально возможной степени едой, жильем, медицинскими услугами", - сказал руководительГБАО Файзов.

Беженцы из Афганистана пересекли границу 4-5 июля после захвата 6 районов провинции Бадахшан запрещенным в России радикальным движением "Талибан".