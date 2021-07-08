В Зеленчукском районе КЧР обнаружили остатки древнего храма

В поселке Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии на территории древних аланских храмов X века археологи обнаружили остатки погребения, части пола, следы каменных лавок от разрушенной в 930-х годах церкви.

"На старом раскопе к востоку от храма обнаружены новые погребения, в том числе без каменных ящиков, а также погребение с углем. В юго-западном углу храма закончена зачистка открытого древнего пола. Обнаружено два уровня пола - известковый и цемянковый, а также следы каменных лавок, примыкавших к стенам храма. На лавках сверху лежали деревянные доски, опиравшиеся на квадратный столбик, от которого найден паз в полу", - сообщили в РГБУ "Аланский христианский центр на Северном Кавказе", передает "Это Кавказ".

На месте раскопок на территории Среднего храма также найдены остатки двух каменных ящиков. Исследования территории ведут археологи из Института археологии РАН, Института востоковедения РАН и "Высшей школы экономики", - говорится в сообщении.