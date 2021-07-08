Гахария не сдался и открыл еще один региональный офис "За Грузию"

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" открыла региональное отделение в Самегрело в городе Зугдиди, об этом сообщается на ее странице в Facebook.

В мероприятии, кроме лидера партии, участвовали ее члены Александр Моцерелия, Бердия Сичинава и Давид Парцвания.

На открытии Гахария пообщался со сторонниками и сообщил о ключевых направлениях программы партии.

Напомним, на прошлой неделе "За Грузию" начала предвыборную кампанию, открыв офис в Гори (регион Шида Картли), однако вскоре в помещении отключили свет, а его владелец разорвал договор об аренде.

До этого, в конце июня, владелец офиса, снятого партией в Батуми, также отказался сдавать его - из-за новости о встрече Гахария с экс-президентом Грузии и основателем "Единого национального движения" Михаилом Саакашвили в Вашингтоне, факт которой в "За Грузию" опровергают.

Бывший премьер оценил отказы в аренде как попытки шантажа со стороны властей.