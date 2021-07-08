Можно ли вакцинироваться в жару?

Вакцинироваться от коронавируса нужно, и жаркая погода этому не помеха, выразил уверенность главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода", - сказал он, отметив, что прививка поможет защитить себя и близких от риска заразиться коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за господствующего в Центральной России скандинавского антициклона в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.