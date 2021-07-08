Бесконтактную оплату внедряют в автобусах и метро Ташкента

В Ташкенте скоро начнет действовать система бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, рассказали в пресс-службе Visa в странах Центральной Азии.

Житель города смогут оперативно платить за проезд в метро и автобусах с помощью бесконтактных карт ряда платежных систем, а также транспортных карт АТТО, передает Sputnik Узбекистан.

На первом этапе система будет работать в 1,1 тыс автобусах и на всех станциях метрополитена Ташкента. Затем валидаторами снабдят 700 маршруток.

В планах - внедрение бесконтактной оплаты проезда в других регионах страны.