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Бесконтактную оплату внедряют в автобусах и метро Ташкента

Бесконтактную оплату внедряют в автобусах и метро Ташкента

В Ташкенте скоро начнет действовать система бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, рассказали в пресс-службе Visa в странах Центральной Азии.

Житель города смогут оперативно платить за проезд в метро и автобусах с помощью бесконтактных карт ряда платежных систем, а также транспортных карт АТТО, передает Sputnik Узбекистан.

На первом этапе система будет работать в 1,1 тыс автобусах и на всех станциях метрополитена Ташкента. Затем валидаторами снабдят 700 маршруток.

В планах - внедрение бесконтактной оплаты проезда в других регионах страны.

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