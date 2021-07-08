Количество инфицированных россиян снова растет

Коронавирус в России снова идет в рост - суточный прирост новых заболевших составил 24 818 случаев, за сутки умерли 734 пациента, - следует из данных оперативного штаба, обнародованных сегодня.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (11,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 734 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 109, в Санкт-Петербурге - 101, в Иркутской области - 32.

По выздоровлении были выписаны 21 336 человек.

В Москве за минувшие сутки выявлено 6 040 новых случаев COVID-19, 6 805 пациентов выздоровели. Вслед за Москвой наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Московской области - 2 581 заболевший, и в Санкт-Петербурге - 1 937 инфицированных.

На Северном Кавказе подтверждено 598 фактов инфицирования. За минувший день в Дагестане положительный тест на коронавирус подтвердился у 183 человек, в Ставропольском крае выявлено 180 новых случаев COVID-19, в Чечне - 73, в Кабардино-Балкарии - 52, в Карачаево-Черкесии - 41, в Ингушетии - 37, в Северной Осетии - 32.



