Регулярное семейное насилие вылилось в убийство в Махачкале (ВИДЕО)

Жительница Дагестана, страдавшая от регулярных избиений со стороны мужа, во время очередного конфликта зарезала его. О трагедии сообщается на странице ГУ МВД по РД в Instagram.

По словам 37-летней жительницы поселка Семендер, у них с 45-летним супругом достаточно часто происходили ссоры, например, из-за его ревности, в ходе которых он наносил ей побои.

На этот раз в момент, когда женщина осознала, что муж собирается снова избить ее, в руках у нее оказался кухонный нож, которым она нанесла мужчине проникающее ранение в область сердца. Пострадавший скончался на месте.

О преступлении в отдел полиции по Кировскому району Махачкалы сообщил врач "Скорой помощи". Подозреваемая была задержана на месте событий, правоохранители также изъяли предполагаемое орудие убийства - кухонный нож.

Собранный материал будет передан в СУ СКР по Дагестану для принятия процессуального решения. Расследование продолжатся.