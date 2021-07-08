Круизный лайнер "Петр Великий" сможет ходить по трем морям

Круизный лайнер "Петр Великий", проходящий судовые испытания, может быть использован по новому маршруту сразу по трем морям - по Каспийскому, Азовскому и Черному, - сообщили в "Мосречфлоте".

"Нашей компанией были разработаны несколько маршрутов, которые объединяют волжские, каспийские круизы и круизы по трем морям. Один из них длится 12 дней: из Москвы идем по всей Волге до Астрахани, выходим в Каспийское море и идем до Баку. Следующий круиз - это "Приключение на трех морях": выход из Баку по Каспийскому морю, затем по Волго-Донскому в Азовское море и до Сочи в Черном море", - сообщила заместитель гендиректора компании "Мостурфлот", которая будет оперировать судном, Светлана Гончарова, передает "Это Кавказ".

Также рассматривается возможность запуска маршрутов до Турции и кругового круиза по Каспию с заходом в пять государств, но для этого в российской части маршрута - городах Махачкала и Дербент - необходимо построить портовую инфраструктуру, - добавила Гончарова.

Напомним, круизное судно "Петр Великий" проекта PV300VD рассчитано на 300 пассажиров, четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю. Суда подобного класса строятся в России впервые за более чем 60 лет.