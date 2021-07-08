Директор детдома "пристроила" сына лжевоспитателем на Ставрополье

Директор госучреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Буденновском округе стала фигурантом уголовного дела, об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Как выяснилось в результате проверки, женщина трудоустроила своего сына воспитателем, но в действительности он не выполнял служебные обязанности. Несмотря на это, директор вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, по которым ему начисляли зарплату. В общей сложности лжевоспитатель "заработал" более 84 тыс рублей.

Материалы были переданы в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога, передает "Сайт Ставрополя 1777".