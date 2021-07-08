Пешеход попал под эвакуатор в Ставрополе
Житель Черкесска попал под эвакуатор в Ставрополе, проинформировали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Пешеход был госпитализирован, медики диагностировали у него перелом ноги.
Сообщается, что ГАЗель ехала по улице Советской Армии со стороны села Татарка в направлении улицы Южный обход, пешеход стоял на проезжей части и не двигался.
Впоследствии выяснилось, что накануне пострадавший отметил свой день рождения. Все обстоятельства случившегося выясняют представители дорожной полиции.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться