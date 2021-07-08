Удар током стал фатальным для рабочего Гарадагской каменоломни

В каменоломне Гарадагского района Баку накануне погиб рабочий - его ударило током, сообщили сегодня в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

Информация о гибели рабочего, 39-летнего Вели Гулиева, на каменоломне на территории Гюльбахт вышеуказанного района, поступила в Гарадагскую прокуратуру. Проведенное расследование показало, что смерть наступила в результате удара электрическим током при наладке кабеля в двигателе автокрана, - передает Soutnik Азербайджан.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", по делу проводятся необходимые следственные мероприятия, - добавили в Генпрокуратуре страны.