На Кубани привились от COVID-19 более миллиона человек

Более 1 млн жителей Краснодарского края вакцинировались от коронавируса, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что по темпам вакцинации Кубань вошла в число лидеров в России.

"На Кубани от COVID-19 привито более 1 млн жителей. Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Край входит в число лидеров по стране", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Краснодарский край уже поставлено более миллиона доз вакцин от коронавируса, в ближайшее время будет поставлено еще около 260 тыс доз.