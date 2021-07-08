На Кубани привились от COVID-19 более миллиона человек
Более 1 млн жителей Краснодарского края вакцинировались от коронавируса, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что по темпам вакцинации Кубань вошла в число лидеров в России.
"На Кубани от COVID-19 привито более 1 млн жителей. Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Край входит в число лидеров по стране", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Краснодарский край уже поставлено более миллиона доз вакцин от коронавируса, в ближайшее время будет поставлено еще около 260 тыс доз.
Вестник Кавказа
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