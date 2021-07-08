Санкт-Петербург побил температурный рекорд

Температурный рекорд вновь зафиксировали в Санкт-Петербурге, воздух прогрелся до 31,8 градуса, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"Вчера, 7 июля, в Петербурге максимальная температура воздуха достигла +31,8 градуса, перекрыв абсолютный максимум дня на 0,4 градуса", - сказано в сообщении.

Уточняется, что температура +31,4 градуса наблюдалась в северной столице в 2010 году.

Напомним, что в июне в Санкт-Петербурге установилась аномальная жара, с 19 июня фиксируются температурные рекорды.