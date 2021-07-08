Профессиональный биотехнолог запустил нарколабораторию в Нур-Султане (ВИДЕО)

В Нур-Султане действовала лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, которую создал 27-летний дипломированный биотехнолог, такое сообщение распространила пресс-служба городского департамента полиции.

В нем говорится, что молодой ученый наладил производство и продажу мефедрона и амфетамина в съемной квартире в одном из элитных жилых комплексов. В ней правоохранители нашли тетрадь с формулами синтетических наркотиков, электронные весы, химические вещества для изготовления психоактивных веществ, колбы с наслоением таких веществ, специальные пакетики для упаковки наркотиков и компьютер, через который мужчина сбывал изготовленное, а также уже готовые к продаже наркотики весом более 10 г.

Психотропные вещества задержанный реализовывал в личном интернет-магазине путем "закладок" в людных местах, центральных парках и на детских площадках.

Во время следственно-оперативных мероприятий в одном из парков он указал сотрудникам полиции на тайники, из которых удалось изъяты "закладки" с наркотиками.

В общей сложности из незаконного оборота удалось изъять более 60 разовых доз синтетических наркотиков.

Сейчас задержанный взят под стражу. Он обвиняется по ч.3 ст.297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.