США направили десантный корабль в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал движение в сторону Черного моря, где будут проводиться операции с союзниками и партнерами по НАТО.

"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в размещенном в Twitter сообщении Шестого флота американских ВМС.

Напомним, что в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze 2021, участниками которых являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.

В учениях задействованы в общей сложности около четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море, напоминает ТАСС.