Россияне готовы работать на удаленке – соцопрос

Более половины россиян, которых перевели на удаленный формат работы из-за пандемии коронавируса (54%), хотели бы работать из дома и после нормализации эпидемиологической обстановки, - показал опрос, проведенный исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Вернуться в офис хочет лишь каждый третий респондент, работающий по удаленному графику (35%), - показывают результаты исследования, передает "Интерфакс".

Что касается тех, кто работал на "удаленке", а потом вернулся в офис, то почти половина из них (49%) хотели бы ездить на работу и дальше, а вот каждый третий (34%) - трудиться на дому, - говорится в исследовании.