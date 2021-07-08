Восточный полигон будут реконструировать узбекские строители

Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана, - рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Подали заявку на привлечение работников... Планируем привезти специалистов из Киргизии, Узбекистана, работаем с комиссией Татьяны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы", - заявил Хуснуллин, передает Sputnik Узбекистан.

При реализации проект столкнулся с рядом трудностей, одна из которых - нехватка трудовых сил: сейчас в работах задействованы лишь 11 тыс человек их железнодорожных войск, в то время как требуется более 15 тыс. Цель - до конца года задействовать на объекте до 20 тыс человек, - поведал вице-премьер.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и Транссибирская магистраль (Транссиб), обеспечивающие России железнодорожный выход к Тихому океану, работают на пределе пропускной способности, в связи с чем и была запущена их модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.