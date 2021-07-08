Молодой водитель погиб в ДТП в Чечне

Смертельная авария произошла накануне в Чечне. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Трагедия случилась на автодороге Грозный-Ведено, неподалеку от селения Мескер-Юрт. Столкнулись "Лада Самара-211440", Hyundai Accant и Lada Priora, которыми управляли жители Шалинского района 1996 г.р., 1978 г.р. и 1985 г.р.

В результате ДТП 25-летний водитель "Лады Самары" умер от полученных травм.

Обстоятельства и вина участников инцидента устанавливаются, идет проверка.