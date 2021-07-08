Упавшего в Москву-реку мужчину вытащили спасатели

Столичные спасатели вытащили из Москва-реки прыгнувшего с моста мужчину, сообщает пресс-служба ГОЧСиПБ.

"Глубокой ночью на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о падении человека с моста в Москву-реку. По тревоге к месту происшествия направилась дежурная смена спасателей МГПСС. В 20 метрах от берега из воды подняли тонущего мужчину и доставили на поисково-спасательную станцию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели оказали человеку первую помощь и до приезда врачей контролировали его состояние.

Стоит добавить, что мужчина 1993 года рождения доставлен в больницу с многочисленными повреждениями.