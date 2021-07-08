Врач рассказал дачникам, как пережить жару

Дачные работы в жаркую погоду лучше проводить в утренние или вечерние часы, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В то же время он отметил, что в борьбе за урожай многие не могут совсем отложить работу в саду. "Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает. Физическая работа на жаре очень опасна, особенно пожилым людям. Лучше самые жаркие часы потратить на отдых, создав комфортную температуру в помещении", - приводит словам слова собеседника РИА Новости.

Ранее в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов предупредил о том, что сильная жара может негативно сказываться на состоянии больных сахарным диабетом.