Авиарейсы из Грозного в Анталью запускают сразу три авиакомпании

Авиарейсы из Грозного в Анталью будут выполнять три российских авиакомпании, - сообщили представители грозненского аэропорта на своей официальной странице в Instagram.

"Рейсы по маршруту "Анталья - Грозный – Анталья" совершаются сразу двумя авиакомпаниями - Pegasus и Nord Wind", - рассказал генеральный директор аэропорта города Грозный Альви Шахгириев, передает "АиФ-Ставрополье".

Пока будет выполняться по четыре авиарейса в неделю по вторникам и пятницам, а с 17 июля будет введен еще один рейс, который будет выполнять авиакомпания Utair.

Популярные турецкие курорты очень востребованы среди жителей Чечни, f прямые рейсы из Грозного будут для них очень удобны, - добавил Шахгириев.