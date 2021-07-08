Мэр сообщил о возвращении Сочи к нормальной жизни

Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи велись и сегодня ночью, так что к утру курорт вернулся к своему привычному состоянию. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

По его словам, за два дня с пляжей было вывезено около 3 тыс т мусора, принесенного туда непогодой. Пока не завершена очистка нескольких пляжей в поймах рек Хоста и Кудепста: они сильнее всего пострадали от стихии.

В целом в городе удалось навести порядок, во всех районах проводятся санитарные мероприятия, электроснабжение домов в зоне ЧС полностью восстановлено, пояснил градоначальник.

"В борьбе с последствиями непогоды сочинцы вновь показали свою сплоченность. Вместе с сотрудниками экстренных и коммунальных служб в уборке участвовали местные жители, волонтеры и туристы. Вместе нам удалось за несколько дней вернуть город к нормальной жизни", - подчеркнул Копайгородский.