ФК "СКА-Ростов" ждут большие изменения

Выступив с видообращением к болельщикам, владелец ФК "СКА Ростов" ростовский рэпер Василий Вакуленко (Баста) анонсировал изменения в футбольном клубе.

"По причине неудовлетворительной работы тренерского состава и игроков нами было принято решение о кардинальных переменах в клубе. Изначально перед тренерским штабом ставилась задача – минимум третье место. Было занято пятое место. Это тоже очень хороший результат с учетом сложного года, сложных перестановок и всего, что было с клубом до нашего прихода", - рассказал Баста, не став раскрывать грядущие изменения, передает "АиФ-Ростов".

Данные о грядущих изменениях он пока не раскрыл и пообещал интересные новости в будущем.

Напомним, Баста стал владельцем ФК "СКА Ростов" в октябре 2019 года, вложив в развитие клуба около 10 млн рублей своих средств и покрыв все его долги.