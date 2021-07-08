Обыски проходят на отравляющем реку Охчучай и Каспий Зангезурском комбинате

Армянские полицейские сегодня утром проводят обыски в квартире мэра Каджарана Манвела Парамазяна, а также на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Сюникской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Роберт Айрапетян.

Он полагает, что речь идет о политическом преследовании, передает Sputnik Армения. Парамазян на прошедших выборах в парламент поддержал националистический блок "Армения" зачинщика нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна, а одним из акционеров Зангезурского медно-молибденового комбината является экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян, баллотировавшийся в парламент по списку той же "Армении".

Напомним, Зангезурский медно-молибденовый комбинат сбрасывает в реку Охчучай неочищенные стоки, которые затем, проходя через Сюник и Кафан (где к ним добавляются стоки с Кафанского горно-обогатительного завода), попадают в Азербайджан, где река впадает в Араз. Ядовитые стоки армянского комбината отравляют не только основную водную артерию Зангиланского района, но и большую часть воды Джебраильского и Физулинского районов, они также попадают в реку Кура и в Каспийское море. Удар, таким образом, наносится и по иранской экологии, а с выходом в море - по экологии всех каспийских стран, включая Россию.