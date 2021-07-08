Циклон с ливнями и смерчами покинул Кубань

Дожди и ливни покинули Краснодарский край вместе с циклоном, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогоду он принес четвертого июля, как и прогнозировали синоптики, а восьмого июля покинул территорию края.

"Погодная обстановка сейчас определяется полями относительно пониженного давления, которые дают облачность – они будут периодически обостряться по горному хребту в дневные часы и давать кратковременные грозовые дожди по горному кластеру и южной части края, сильные осадки маловероятны. На остальной территории края ожидается улучшение погодных условий, будет активно подниматься температура воздуха", - рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, передает "АиФ-Юг".

Ранее из-за сильных ливней и поднятия уровня воды в реках в шести районах Кубани произошли сильные подтопления, был объявлен режим ЧС. Стихия унесла жизни нескольких человек, затопленными оказались более тысячи домов.