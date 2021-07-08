Карачаево-Черкесия привилась на 30%

Более 70 тыс жителей Карачаево-Черкесии получили первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметив, что этот показатель превышает 30% взрослого населения республики.

"В республике привились уже 32,2% от численности населения Карачаево-Черкесии старше 18 лет. Вакцинация от коронавируса в Карачаево-Черкесии проходит активными темпами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки прививку получили 1 190 человек, это в три раза больше, чем ежедневно прививались еще месяц назад.